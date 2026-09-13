उत्तराखंड में लगेगा 80 हजार किताबों का मेला, ‘किताब कौतिक’ के लिए चुना गया ये शहर

जागरण संवाददाता, देहरादून। किताबों से दोस्ती और युवाओं में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 से 25 अक्टूबर तक दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में ‘देहरादून किताब कौतिक’ आयोजित होगा। क्रिएटिव उत्तराखंड की ओर से होने वाला यह 16वां किताब कौतिक है। मेले में 75 प्रकाशकों की करीब 80 हजार पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी।

शनिवार को दून पुस्तकालय के एम्फी थिएटर में आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें आयोजन समिति का गठन किया गया। संयोजक हेम पंत ने बताया कि संस्था इससे पहले टनकपुर, बैजनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, द्वाराहाट, भीमताल, नानकमत्ता, रानीखेत, नई टिहरी, पंतनगर, गैरसैंण और डीडीहाट समेत विभिन्न शहरों-कस्बों में 15 किताब कौतिक करा चुकी है।