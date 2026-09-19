हरक सिंह रावत के बयान पर भाजपा ने रवींद्र जुगरान ने उठाए सवाल, कहा- 'पहले साफ करें कितने हैं बेटे-बेटियां'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रवींद्र जुगरान ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा में शामिल हुए अपने परिवार के लोगों को डरपोक बताया था। जुगरान ने कहा कि हरक सिंह रावत को पहले सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपने परिवार की परिभाषा किस आधार पर कर रहे हैं।

जुगरान ने कहा कि हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके परिवार के जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, वे सीबीआइ और ईडी से डरते हैं। ऐसे में उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिवार में कितने पुत्र-पुत्रियां हैं और कानूनन उनके कितने उत्तराधिकारी व वारिस हैं।