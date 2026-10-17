अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लगाया राजनीतिक पाखंड का आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस के रवैये को पूरी तरह राजनैतिक पाखंड बताया है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने महिला अपराधों में सदैव झूठ व गलत का साथ दिया। वह इस बार भी ऐसा ही कर रही है, जबकि भाजपा सरकार ने पहले ही इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की।

सीबीआई जांच में भी पूरा सच सामने आएगा। जनता कांग्रेस को देवभूमि की छवि खराब करने की सजा देगी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बताए वो कब अपने यौन शोषण के आरोपी सांसद पर कार्रवाई करेगी। चौहान ने कहा कि अंकिता प्रकरण को लेकर कांग्रेस बहुत घृणित राजनीति कर रही है। बहुत कम समय न्यायालय के माध्यम से आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनिश्चित करवाई गई। कोई ऐसा अवसर नहीं, जब पीड़ित परिजनों का सुझाव न लिया गया हो।