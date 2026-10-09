भाजपा ने 2027 चुनाव के लिए कसी कमर, बांसुरी स्वराज ने दिया बूथ मजबूती का मंत्र

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने महानगर स्तर पर संगठन को चुनावी तैयारी के मोड में लाने के संकेत दिए हैं। भाजपा की उत्तराखंड सह-प्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज के महानगर के पहले दौरे में संगठन की प्राथमिकता साफ नजर आई।

''''बूथ मजबूत करो, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करो और जनसंपर्क बढ़ाओ।'''' महानगर भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत व संवाद कार्यक्रम में उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों तथा संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की।



बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की मूल शक्ति हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका सक्रियता से निभानी होगी।

बूथ पर प्रभावी उपस्थिति, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर जनसंपर्क को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण व संगठन की भावना के साथ जनसेवा में जुटे रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने ''''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'''' के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।