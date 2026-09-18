उत्तराखंड में बनेगा स्की-एडवेंचर विलेज, बर्फ के साथ 12 महीने का रोमांच... जोशीमठ से गोरसों तक पहुंचेगा 6.92 किमी रोपवे
औली को स्की और एडवेंचर विलेज के रूप में विकसित करने के लिए मास्टरप्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे यह वर्ष भर का पर्यटन स्थल बनेगा।
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अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। वर्ष भर के पर्यटन और शीतकालीन खेलों को विस्तार देकर औली को स्की और एडवेंचर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मास्टरप्लान तैयार किया जा रहा है।
जोशीमठ से औली होते हुए गोरसों पीक तक पर्यटकों की पहुंच आसान बनाने के लिए 6.92 किमी लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इसमें गोंडोला (केबल कार) केबिन के जरिये पर्यटकों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पहुंच सुगम बनाई जाएगी।
पहले चरण में जोशीमठ से औली तक 3.02 किमी और आगे औली के ऊपरी हिस्से से गोरसों पीक तक 2.13 किमी रोपवे प्रस्तावित है। स्की क्षेत्र में गोंडोला लिफ्ट का भी प्रविधान किया गया है। इस कनेक्टिविटी से जोशीमठ-औली-गोरसों को एकीकृत पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
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तीन जोन में बदलेगा औली
मास्टर प्लान में औली को तीन जोन में बांटकर अलग-अलग प्रकृति की गतिविधियां विकसित करने की योजना है। पहला क्रास-कंट्री जोन आउटडोर खेलों का केंद्र होगा। यहीं चेयरलिफ्ट और पोमा स्की लिफ्ट को पुनर्जीवित किया जाएगा।
दूसरा स्की जोन बर्फीले रोमांच और ऊंचाई वाले खेलों, जबकि तीसरा गोरसों जोन हाई-एल्टीट्यूड एडवेंचर का केंद्र बनेगा। यहां स्की टूरिंग के साथ छोटे झील क्षेत्र और ट्रेकर्स के विश्राम स्थल विकसित किए जाएंगे।
बर्फ तक सीमित नहीं रहेगा पर्यटन
औली के नए विकास माडल में सर्दियों में स्कीइंग के साथ अन्य मौसमों की गतिविधियों को भी जोड़ा जा रहा है। गर्मियों में हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, जिपलाइन और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करेंगी, जबकि बर्फबारी के दौरान स्कीइंग, स्नोशूइंग और स्की टूरिंग प्रमुख आकर्षण होंगे। इस तरह औली को मौसमी स्की गतिविधियों से आगे बढ़ाकर वर्ष भर सक्रिय पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी है।
‘औली को विश्वस्तरीय स्की एवं एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जोशीमठ-औली-गोरसों को रोपवे से जोड़कर पर्यटकों को वर्षभर नए पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे शीतकालीन खेलों के साथ स्थानीय रोजगार और पर्यटन कारोबार को भी गति मिलेगी।’ -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड