जागरण संवाददाता, देहरादून। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के आह्वान पर 42 हजार रुपए न्यूनतम वेतन सहित विभिन्न मांगो को लेकर आशा कार्यकर्ता और भोजन माताओ ने बुधवार को सचिवालय पर महापड़ाव कर दिया है।

बड़ी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें सचिवालय से पहले ही बेरिकेडिंग कर रोक दिया है। आशा कार्यकर्ता और भोजन माता बड़ी संख्या में सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए है। चेतावनी दी है की यदि अधिकारियों से वार्ता और ठोस समाधान का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, तो धरने से नहीं उठेंगे।

बुधवार दोपहर को सीटू के आह्वान पर भोजन माताओ और आशा कार्यकर्ता ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। इस दौरान उन्हें सचिवालय से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। कार्यकर्ता ने आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गए।