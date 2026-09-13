यूपी और उत्तराखंड के युवाओं के पास अग्निवीर बनने का मौका, पांच अक्टूबर से रुड़की में भर्ती रैली

देहरादून। सेना की वर्दी पहनने का सपना देख रहे सीईई-2027 पास युवाओं के लिए अब अगला पड़ाव रुड़की होगा। भर्ती वर्ष 2027 के लिए पांच अक्टूबर से रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी।

23 अक्टूबर तक चलने वाली रैली में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अग्निवीर जीडी, क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल (एसकेटी), तकनीकी और ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती होगी।

सेना के अधिकारियों के अनुसार, क्लर्क/एसकेटी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के सीईई-2027 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

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अग्निवीर जीडी के लिए उत्तराखंड के सात जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार शामिल हैं। तकनीकी और ट्रेड्समैन पदों के लिए आठवीं और 10वीं पास अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया 20 अक्टूबर को होगी।