14 से 30 सितंबर तक बरेली में होगी अग्निवीर भर्ती रैली, 12 जिलों के युवा होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सेना की लिखित परीक्षा पास कर चुके युवाओं के लिए वर्ष 2027 की भर्ती के तहत 14 से 30 सितंबर तक बरेली स्थित जाट रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें अग्निवीर जीडी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन पदों पर युवाओं की शारीरिक दक्षता परखी जाएगी।

सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य ने बताया कि यह रैली पीलीभीत, बरेली समेत 12 जिलों के लिए है। इसमें केवल वही युवा हिस्सा ले सकेंगे, जिन्होंने एक से 12 जून के बीच हुई ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। युवा किसी भी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं पीलीभीत के युवाओं के लिए 15 सितंबर को टेक्निकल व ट्रेड्समैन और 21 सितंबर को जीडी की रैली होगी। वहीं, क्लर्क व स्टोर कीपर टेक्निकल की रैली पांच अक्टूबर को रुड़की के बीईजी सेंटर में आयोजित की जाएगी।