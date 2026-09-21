उत्तराखंंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट: छह साल में 71 हजार ने छोड़ा विद्यालय, विभाग परेशान

अशोक केडियाल, देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। पिछले छह वर्षों में करीब 71,671 छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं। वर्ष 2019-20 में पहली से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या 5,77,534 थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर 5,05,853 रह गई।

वर्तमान में प्रदेश के 16 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों में 5,834 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्र संख्या 20 से भी कम रह गई है। वहीं, पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में केवल नौ नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं। घटती छात्र संख्या के कारण आने वाले समय में शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।

स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और भवन उपलब्ध होने के बावजूद पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सीमित रह सकती है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को निजी विद्यालयों के समकक्ष बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

दो साल पहले रिपोर्ट बनाई और विभाग सो गया वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग ने तत्कालीन अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला की अगुवाई में सात विशेषज्ञ शिक्षकों की समिति गठित की थी। समिति को राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या के कारणों का अध्ययन कर सुधार के सुझाव देने थे। समिति ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपी। रिपोर्ट के सुझावों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।