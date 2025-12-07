मसूरी में जल्द धरातल पर उतरेंगी 20 करोड़ की योजनाएं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास

जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

सालावाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने सालावाला पुल से विजय कालोनी पुल तक मुख्य मार्ग के उन्नयन कार्य (करीब लागत 11.71 करोड़), रविंद्रपुरी देहरादून सीवरेज योजना (करीब लागत 2.69 करोड़) और जिला पंचायत क्षेत्र चंद्रोटी में ग्राम पंचायतों की आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य (करीब लागत 4.72 करोड़) की आधारशिला रखी।

कैबिनेट मंत्री जोशी ने इन योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।