मसूरी में जल्द धरातल पर उतरेंगी 20 करोड़ की योजनाएं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में 20 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्था ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
सालावाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने सालावाला पुल से विजय कालोनी पुल तक मुख्य मार्ग के उन्नयन कार्य (करीब लागत 11.71 करोड़), रविंद्रपुरी देहरादून सीवरेज योजना (करीब लागत 2.69 करोड़) और जिला पंचायत क्षेत्र चंद्रोटी में ग्राम पंचायतों की आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य (करीब लागत 4.72 करोड़) की आधारशिला रखी।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने इन योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
कैबिनेट मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्य शुरू कर गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, सुरेंद्र राणा, भूपेंद्र कठैत, आरएस परिहार, पूनम नौटियाल, मोहन बहुगुणा, सत्येंद्र नाथ, लक्ष्मण सिंह रावत, ज्योति कोटिया, किरन, निर्मला थापा, वंदना बिष्ट, संध्या थापा, मदन सिंह पुंडीर आदि उपस्थित रहे।
