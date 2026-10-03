Uttarakhand Voter List: चंपावत में 2022 के मुकाबले 10,738 मतदाता कम, लोहाघाट में 7952 नाम घटे
चंपावत जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या में 10,738 की कमी आई है, जो 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, चंपावत। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम डाक प्रकाशन में जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10,738 कम हो गई है।
वर्ष 2022 में लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,04,670 मतदाता दर्ज थे, जबकि अंतिम डाक प्रकाशन के बाद यह संख्या 1,93,922 रह गई है।
विधानसभा वार आंकड़ों पर नजर डालें तो लोहाघाट में 2022 के मुकाबले 7952 मतदाता कम हुए हैं। वर्ष 2022 में यहां 1,07,240 मतदाता थे, जबकि अंतिम डाक प्रकाशन में यह संख्या घटकर 99,288 रह गई। इसी तरह चंपावत विधानसभा में 2022 में 97,430 मतदाता थे, जबकि अब 94,644 मतदाता हैं। यहां 2786 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है।
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14 जुलाई को जारी रिपोर्ट में थे कुल 1,88,924 मतदाता
एसआईआर के बाद 14 जुलाई को जारी रिपोर्ट में जिले में कुल 1,88,924 मतदाता थे। अंतिम डाक प्रकाशन तक लोहाघाट में 2009 और चंपावत में 1528, यानी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3537 मतदाता बढ़े।
दूसरी ओर पुनरीक्षण प्रक्रिया में 1473 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें लोहाघाट के 484 और चंपावत के 989 मतदाता शामिल हैं। वहीं 939 मतदाताओं ने अपने विवरण में संशोधन कराया।
2934 सर्विस मतदाता भी शामिल
अंतिम डाक प्रकाशन में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में 1572 और चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 1362 सर्विस मतदाता शामिल हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जिले में कुल 2934 सर्विस मतदाता हैं।