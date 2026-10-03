Uttarakhand Voter List: चंपावत में 2022 के मुकाबले 10,738 मतदाता कम, लोहाघाट में 7952 नाम घटे

जागरण संवाददाता, चंपावत। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम डाक प्रकाशन में जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10,738 कम हो गई है।

वर्ष 2022 में लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,04,670 मतदाता दर्ज थे, जबकि अंतिम डाक प्रकाशन के बाद यह संख्या 1,93,922 रह गई है।

विधानसभा वार आंकड़ों पर नजर डालें तो लोहाघाट में 2022 के मुकाबले 7952 मतदाता कम हुए हैं। वर्ष 2022 में यहां 1,07,240 मतदाता थे, जबकि अंतिम डाक प्रकाशन में यह संख्या घटकर 99,288 रह गई। इसी तरह चंपावत विधानसभा में 2022 में 97,430 मतदाता थे, जबकि अब 94,644 मतदाता हैं। यहां 2786 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है।