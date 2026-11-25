जागरण संवाददाता, टनकपुर (चंपावत) । राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) टनकपुर की प्रशिक्षार्थी केएम लक्ष्मी राणा ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है।

अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट-2026 में अपनी श्रेणी और ट्रेड में बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। 21 नवंबर को लखनऊ में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में देशभर के 52 मेधावी प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया, जिनमें उत्तराखंड से लक्ष्मी राणा का चयन हुआ।