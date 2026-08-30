चंपावत: दबिश देने पहुंची कर्नाटक पुलिस को नेपाल में बनाया गया बंधक, नोंकझोंक के बाद वापस लौटी टीम

जागरण संवाददाता, चंपावत। पाक्सो के आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर दबिश देने नेपाल पहुंची कर्नाटक पुलिस को स्थानीय ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। कई घंटे नोंकझोंक और नेपाल पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें शाम को छोड़ा। जिसके बाद वाह बैरंग वापस लौटे।

कुछ माह पहले कर्नाटक में एक नाबालिग संग दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। जिसमें अभियोग पंजीकृत होने के बाद कर्नाटक पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही थी। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक पुलिस को आरोपित का लोकेशन नेपाल में मिला। जिसके बाद शनिवार को कर्नाटक पुलिस के एएसआई सहित दो लोग सिविल ड्रेस में बनबसा होते हुए कंचनपुर के दोराहे पहुंचे वहां गांव में जब आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए धर पकड़ शुरू की, तो लोगों ने विरोध कर दिया।

भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और कर्नाटक पुलिस को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची नेपाल पुलिस ने जब आरोपित का वारंट आदि मांगा तो नहीं दिखा सके। साथ ही बताया जा रहा है कि दबिश से पहले कर्नाटक पुलिस ने स्थानीय पुलिस को न तो सूचित किया और न ही उनसे सहयोग लिया।