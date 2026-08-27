नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तराखंड के चंपावत में अलर्ट, शारदा बैराज पर बढ़ी निगरानी
नेपाल में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति के बाद चंपावत में जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, टनकपुर में एसडीआरएफ टीम हाई अलर्ट पर है।
HighLights
नेपाल में बाढ़ के बाद चंपावत में सतर्कता बढ़ी
टनकपुर में एसडीआरएफ टीम हाई अलर्ट पर तैनात
लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई
जागरण संवाददाता, चंपावत। नेपाल में भारी वर्षा और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चम्पावत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सेनानायक एसडीआरएफ के निर्देश पर टनकपुर की एसडीआरएफ टीम को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। शारदा बैराज, शारदा घाट और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में जवान लगातार गश्त कर रहे हैं।
बुधवार को एसडीआरएफ टीम ने शारदा घाट और निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय निवासियों, यात्रियों और मछुआरों को जलस्तर बढ़ने की संभावना के प्रति जागरूक किया। लोगों को नदी और घाटों के आसपास अनावश्यक रूप से नहीं जाने की सलाह दी गई। एसडीआरएफ टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे मुस्तैद है।
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जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिंचाई, राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने को कहा है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से स्थिति पर पल-पल नजर रखी जा रही है।
बच्चों और पशुओं को नदी से दूर रखने की अपील
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से उफनती नदियों, शारदा घाट और तटीय क्षेत्रों के समीप अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है। बच्चों और पशुओं को भी नदी तटों से दूर रखने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन या जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना देने की अपील की गई है।