नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तराखंड के चंपावत में अलर्ट, शारदा बैराज पर बढ़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, चंपावत। नेपाल में भारी वर्षा और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चम्पावत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सेनानायक एसडीआरएफ के निर्देश पर टनकपुर की एसडीआरएफ टीम को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। शारदा बैराज, शारदा घाट और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में जवान लगातार गश्त कर रहे हैं।

बुधवार को एसडीआरएफ टीम ने शारदा घाट और निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय निवासियों, यात्रियों और मछुआरों को जलस्तर बढ़ने की संभावना के प्रति जागरूक किया। लोगों को नदी और घाटों के आसपास अनावश्यक रूप से नहीं जाने की सलाह दी गई। एसडीआरएफ टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे मुस्तैद है।