नेपाल में बाढ़ भूस्खलन का कहर, नागढुंगा मुग्लिन समेत प्रमुख राजमार्ग बंद

संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल)। लगातार हो रही वर्षा के बीच नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इसके चलते काठमांडू घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्गों समेत देशभर के कई राजमार्ग प्रभावित हो गए हैं। नेपाल पुलिस मुख्यालय और ट्रैफिक पुलिस की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के अनुसार कई सड़क खंड पूरी तरह बंद हैं, जबकि कुछ मार्गों पर समय निर्धारित कर वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है।

सबसे अधिक असर काठमांडू को तराई और पश्चिमी नेपाल से जोड़ने वाले प्रमुख नागढुंगा–मुग्लिन सड़क खंड पर पड़ा है। बाढ़ के उच्च जोखिम को देखते हुए नागढुंगा से मुग्लिन तक दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। इसके अलावा बीपी राजमार्ग पर भी बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यातायात संचालन बंद कर दिया गया है। खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेंसी सड़क खंड पर अगली सूचना तक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी।