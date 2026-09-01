चंपावत में खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी, बनबसा में सैनिक स्मारक का होगा लोकार्पण

जागरण संवाददाता, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को जिले के भ्रमण पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वह टनकपुर में खेल महाकुंभ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026 का शुभारंभ करने के साथ ही बनबसा में नव-निर्मित सैनिक स्मारक का लोकार्पण करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे खटीमा से कार द्वारा प्रस्थान कर 12:30 बजे टनकपुर के स्व. कैलाश चंद्र गहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां दोपहर 12:30 से दो बजे तक आयोजित खेल महाकुंभ के भव्य शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे।