चंपावत में सड़क हादसा, बाइक से भिड़ंत के बाद डंपर ने युवक को कुचला

जागरण संवाददाता, चंपावत। राष्ट्रीय राजमार्ग में मादली के समीप टाटा मोटर्स शोरूम के ठीक सामने बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बाइक यूके 03बी 8099 से छतार की तरफ जा रहा था।

विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल यूके 0302933 से टकरा गया और छिटककर सड़क में जा गिरा। इधर तेज गति से आ रहे डंपर चालक ने युवक को रौंद दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक देवा रावत रेस्टोरेंट संचालक थे।