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चंपावत में लोहाघाट-पिथौरागढ़ हाईवे पर डंपर दुर्घटना, एक की मौत

By brijesh tiwari Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 01 Oct 2026 09:52 AM (IST)

चंपावत में लोहाघाट-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसान के पास एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

HighLights

  1. चंपावत में डंपर दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की मौत

  2. लोहाघाट-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसान के पास हादसा

  3. मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई

जागरण संवाददाता, चंपावत। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में बसान के पास डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाहन पिथौरागढ़ से लोहाघाट की ओर आ रहा था।

वाहन में सवार दीपक कुमार की मौत हो गई। चौकी प्रभारी विपुल जोशी ने बताया पुलिस और अन्य रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं।

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