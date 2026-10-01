चंपावत में लोहाघाट-पिथौरागढ़ हाईवे पर डंपर दुर्घटना, एक की मौत

जागरण संवाददाता, चंपावत। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में बसान के पास डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाहन पिथौरागढ़ से लोहाघाट की ओर आ रहा था।

वाहन में सवार दीपक कुमार की मौत हो गई। चौकी प्रभारी विपुल जोशी ने बताया पुलिस और अन्य रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं।

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