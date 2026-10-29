उत्तराखंड विधानसभा: कांग्रेस विधायकों के भारी हंगामे के बीच 10 विधेयक पास, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

राज्य ब्यूरो, चमोली। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्षी कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अपनाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्यस्थगन की सूचना स्वीकार न होने से भड़के कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान मर्यादाएं भी तार-तार हुईं।

अध्यक्ष आसन के सम्मुख आकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करने के साथ ही काले झंडे लहराए, कार्यसूची की प्रतियां फाड़ीं और सचिव की टेबल पर पुस्तकें भी पटकी। विपक्ष के इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में हंगामे के बीच ही सदन में 7844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित किए गए और फिर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।