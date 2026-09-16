ग्रामोत्थान परियोजना से सपनों को लगे पंख... पहाड़ की उपज से चमोली की अनिता कमा रही हजारों

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने तथा स्थानीय संसाधनों को आजीविका का माध्यम बनाने के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामोत्थान परियोजना (रीप) के सहयोग से विकासखंड नंदानगर की ग्राम पंचायत पूर्णकिला निवासी अनिता देवी ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर माल्टा, आंवला और बुरांश जैसे स्थानीय उत्पादों से जूस, जैम, अचार सहित विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करते हुए गांव में ही स्वरोजगार की राह बनाई है और वर्तमान में इससे प्रतिमाह लगभग 15 हजार की आय अर्जित कर रही हैं।

माइक्रो फूड प्रोसेसिंग अनिता देवी गंगा महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत प्रेरणा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तथा नंदादेवी स्वायत्त सहकारिता की सदस्य हैं। क्षेत्र में माल्टा, आंवला और बुरांश जैसे स्थानीय उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता तथा इनके प्रसंस्कृत उत्पादों की बाजार में मांग को देखते हुए उन्होंने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को अपने व्यक्तिगत उद्यम के रूप में अपनाया।