Badrinath Highway: बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार गिर रहे पत्थर, शिक्षिका घायल, सिर पर आई गंभीर चोट

Badrinath Highway बद्रीनाथ- राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने से बड़े हादसे हो रहे हैं। बद्रीनाथ- राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर के पास एक वाहन में चट्टान से पत्थर गिर गया वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार गिर रहे पत्थर, शिक्षिका घायल, सिर पर आई गंभीर चोट

गोपेश्वर, संवाद सहयोगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मच गया है। बारिश से पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। ये भूस्खलन जानलेवा भी साबित हो रहा है। ताजा मामला बद्रीनाथ- राष्ट्रीय राजमार्ग से सामने आया है। यहां राजमार्ग पर चट्टान गिर गई। यहां से गुजर रही एक कार इसकी चपेट में आ गई। बद्रीनाथ- राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर के पास एक वाहन में चट्टान से पत्थर गिर गया वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया । वाहन में सवार शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन-फानन में घायल शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। शिक्षिका के सिर पर लगी चोट सुबह शिक्षकों की कार नन्दप्रयाग की ओर जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में महिला शिक्षिका के सिर पर चोट आई है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। लोगों से की गई अपील थानाध्यक्ष चमोली कुलदीप रावत के अनुसार बाजपुर के पास लगातार हो रही बारिश से चट्टान से पत्थर छिटक रहे हैं। लगातार पत्थर गिरने से बड़े हादसे भी हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। इसके साथ ही पहाड़ों पर इस मौसम में यात्रा से बचने की थी अपील की है। लोगों से अपील भी की जा रही है और दोनों तरफ पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद भी लोगों को सुरक्षित सफर के लिए अलर्ट किया जा रहा है।

Edited By: Swati Singh