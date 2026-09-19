नंदा देवी यात्रा मार्ग पर दो गांवों के बीच विवाद, छह लोग घायल, एक ऋषिकेश एयरलिफ्ट

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। नंदा देवी बड़ी जात यात्रा के मार्ग पर सुतोल और कनोल गांव के ग्रामीणों के बीच पातरनचौणिया में विवाद की बात सामने आई है। इसमें दोनों के बीच मारपीट में छ: लोगों के चोटिल होने की जानकारी है।

बताया गया कि इस दौरान डंडे सहित लोहे के हथियार भी चले । हालांकि मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं पहुंची है। एक घायल को हैली से रैस्क्यू कर ऋषिकेश भेजा गया है। बताया गया कि यहां पर सीमा को लेकर सुतोल व कनोल गांव का विवाद है। जंगल में हकहकूकों के इस विवाद में नंदा देवी बड़ी जात के दौरान दोनों गांवों के श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हुई है। जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता रणजीत सिंह घायल होना बताए गए है।

रणजीत सिंह सुतोल गांव के रहने वाले हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी कर्णप्रयाग चिकित्सालय भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सुतोल और कनोल गांवों के बीच जंगल में जड़ी बूटी विदोहन को लेकर वर्षों से सीमा विवाद चला आ रहा है।