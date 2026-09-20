नंदा देवी बड़ी जात यात्रा: आस्था से दुर्गम राह हुई सुगम, आज कैलास के लिए विदा होगी मां

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। बारह साल बाद कैलास विदा हो रही हिमालय की अधिष्ठात्री देवी नंदा की बड़ी जात पातर नचौणियां से छेड़ी नाग, रूपकुंड, ज्यूंरागली व थाला उलारी की पथरीली राह नापते हुए शनिवार को शिलासमुद्र पहुंच गई। मां नंदा देवी यहां से होमकुंड पहुंचेगी। जहां से मां को कैलास के लिए विदा किया जाएगा। इसके बाद यात्री जामुनडाली के लिए वापसी करेंगे।

इससे पहले, रूपकुंड से ज्यूंरागली पहुंचने पर मां नंदा भावुक हो गईं और उन्होंने बंड भूम्याल के प्रति स्नेह जताया। नंदा पथ की दुर्गम एवं पथरीली राह कदम-कदम पर नंदा भक्तों की परीक्षा ले रही थी। लेकिन, भक्त इस राह पर ऐसे आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें इस सबकी परवाह ही नहीं है। रूपकु़ंड की सुंदरता ने तो उन्हें सम्मोहित-सा कर दिया।