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चमोली टनल रेस्क्यू अभियान जारी, एक और शव मिला, एक श्रमिक की तलाश तेज

By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:06 PM (IST)

Chamoli Tunnel Rescue: चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी टनल दुर्घटना में एक और श्रमिक का शव मिला है, जिससे मृतकों की संख्या नौ हो गई है।

HighLights

  1. एक और श्रमिक का शव टनल से बाहर निकाला गया

  2. हाट-सियासैंण टनल दुर्घटना में अब तक नौ शव मिले

  3. एक लापता श्रमिक की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। Chamoli Tunnel Rescueहाट-सियासैंण (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुई दुर्घटना के बाद लापता श्रमिकों की तलाश एवं बचाव अभियान लगातार जारी है।

रेस्क्यू अभियान के दौरान एक और श्रमिक को टनल से बाहर निकाल लिया गया है, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर भेजा गया है। अभी तक नौ शव मिल चुकें हैं , 12 घायल है एक लापता हैं

इस प्रकार अब एक लापता श्रमिक की तलाश शेष है, जिसके लिए रेस्क्यू अभियान युद्धस्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर संभावित स्थानों पर लगातार सघन सर्च अभियान चला रही हैं। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाते हुए टनल के भीतर जमा स्लज (कीचड़/मलबे) को लगातार हटाया जा रहा है।

हटाया जा रहा पानी व स्लज

इसके साथ ही टनल में मौजूद पानी की निकासी का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। सक्शन पंपों सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की मदद से पानी एवं स्लज को हटाया जा रहा है, ताकि रेस्क्यू टीमों की आवाजाही सुगम हो सके और संभावित स्थानों तक पहुंचकर लापता श्रमिक की तलाश की जा सके।

जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा संबंधित विभागों की टीमें आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है तथा अभियान को गति देने के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरण मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

लापता एक श्रमिक की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए टनल के अंदर सभी संभावित स्थानों पर बारीकी से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही हैं और श्रमिक तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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