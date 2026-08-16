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चमोली सुरंग हादसा: दो लापता कर्मचारियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे पर भड़के सहकर्मी

By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:41 AM (IST)

चमोली में 13 अगस्त को टीएचडीसी परियोजना की सुरंग में हुए भूस्खलन हादसे में 8 की मौत और 2 लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

हादसे की फाइल फोटो।

हादसे की फाइल फोटो।

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जागरण संवाददाता, चमोली। टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टेल रेस टनल में 13 अगस्त को हुए भूस्खलन और पानी के रिसाव के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

हादसे में आठ कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 घायल हुए हैं। दो लापता कर्मचारियों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। 

पांच-पांच लाख रुपए के मुआवजे पर आक्रोश

इस बीच टीएचडीसी द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा से कर्मचारियों में आक्रोश है।

विरोध में कर्मचारियों ने हाट कंपनी साइट पर हड़ताल कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने और हादसे के बाद प्रभावित परिवारों को उचित सहायता देने की मांग उठाई है।

शनिवार को टनल से मिला एक शव

इससे पहले शनिवार को टनल के एक और श्रमिक का शव बरामद किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आइटीबीपी व सेना की टीम से राहत एवं बचाव को लेकर जानकारी ली। इसके बाद जिला अस्पताल में घायल श्रमिकों से मिलकर उनका हाल जाना।

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