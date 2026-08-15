उत्तराखंड में लंबी है टनल हादसों की हिस्ट्री... 2021 में लापता हुए थे 100 से ज्यादा लोग; नहीं ली सीख

निर्मला बोहरा, हल्द्वानी। Uttrakhand Tunnel Accident: 13 अगस्त का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन साबित हुआ। इस दिन चमोली जिले में विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। उस दौरान 28 लोग सुरंग में मौजूद थे। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई। यह कोई पहला हादसा नहीं है। सुरंग हादसों की लंबी लिस्ट है।

सुरंग के ऊपर कच्चे हिस्से की मरम्मत कार्य के दौरान भारी पानी और मलबा नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। इस हादसे ने एक बार फिर हिमालयी राज्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की जरूरत की चर्चा को तेज कर दी है। बीते गुरुवार को चमोली में हुए टनल हादसे में भी लापरवाही सामने आई है।

प्रकृति और विज्ञान के बीच बनाना होगा सामंजस्य किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में जलविद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें हिमालय की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए विकास की राह तय करनी होगी। हमें और सजग व संतुलित होना होगा। हमें उन शोधों की तरफ बढ़ना होगा जो प्रकृति और विज्ञान के बीच सामंजस्य बनाए।

उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद ये बात सामने आई है कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें परियोजनाओं की डिजाइन, भूगर्भीय अध्ययन, सुरंग निर्माण की निगरानी और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

सामने आई ये लापरवाहियां टनल में जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ वहां कुछ समय से मिट्ठी दलदल व पानी निकलकर खतरे का संकेत दे रहा था।

जिस स्थान पर यह टनल के अंदर यह दुर्घटना हुई है ठीक उसके ऊपर मोना नाला सहित तीन से अधिक नाले हैं।

टीवीएम तकनीकी टनल बनाने की सबसे एडवांस वैज्ञानिक तकनीकी मानी जाती है। टेल रेस टनल को टीएचडीसी ने ड्रील ब्लास्ट सिस्टम से बनाया था।

टनल बनने के बाद से ही दुर्गापुर गांव भूस्खलन की समस्या से जूझ रहा है।