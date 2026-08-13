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    चमोली हादसा: 70 प्रतिशत पूरा हो चुका था सुरंग का काम, सैलाब ने मचाई तबाही; सात की मौत और 13 घायल

    By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:13 AM (IST)

    चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में भूस्खलन से सात श्रमिकों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। ...और पढ़ें

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    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आकर वहां काम कर रहे सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 12 का जिला अस्पताल गोपेश्वर में उपचार चल रहा है।

    अब तक 19 श्रमिक सुरंग से निकाले जा चुके हैं और बाकी अंदर फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। घटना गुरुवार शाम पौन सात बजे के आसपास हुई। इस दौरान 28 से अधिक श्रमिक सुरंग में काम कर रहे थे। ज्यादातर श्रमिक बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं।

    सुरंग में 1.8 किमी भीतर हुआ हादसा 

    टीएचडीसी-एनटीपीसी की ओर बनाई जा रही 444 मेगावाट की इस परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बताया गया कि परियोजना की इस 3.5 किमी लंबी सुरंग में 1.8 किमी भीतर यह हादसा हुआ। तब सुरंग में ग्रेविटी पर पैकिंग का कार्य चल रहा है।

    बताया गया कि इस दौरान अंदर जोरदार धमाका हुआ और पानी के साथ भारी मलबा सुरंग में भरने लगा। इससे वहां मौजूद लोगों में
    अफरातफरी मच गई और सुंरग के अंदर से चीख-पुकार गूंजने लगी।

    जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि निर्माण कंपनी एचसीसी के अधिकारियों से सूचना मिलते ही कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया कि सुरंग से अब तक 19 श्रमिक निकाले जा चुके हैं। नौ घायलों को गोपेश्वर जिला अस्पताल लाया गया है। इनमें से तीन की मौत हो गई।

    जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस, एसडीआरएफ, नडीआरएफ, आइटीबीपी व सेना समेत अन्य टीम मौके पर मौजूद हैं और और शेष लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान जारी है।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर भेज दी गई हैं। जिला प्रशासन समेत संबंधित एजेंसियों को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरंग में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। मैं स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं और आवश्यकतानुसार हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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