चमोली हादसा: 70 प्रतिशत पूरा हो चुका था सुरंग का काम, सैलाब ने मचाई तबाही; सात की मौत और 13 घायल

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आकर वहां काम कर रहे सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 12 का जिला अस्पताल गोपेश्वर में उपचार चल रहा है।

अब तक 19 श्रमिक सुरंग से निकाले जा चुके हैं और बाकी अंदर फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। घटना गुरुवार शाम पौन सात बजे के आसपास हुई। इस दौरान 28 से अधिक श्रमिक सुरंग में काम कर रहे थे। ज्यादातर श्रमिक बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं।