बदरीनाथ धाम में 12 नवंबर से शुरू होंगी पंच पूजाएं, 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को रात नौ बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाएं 12 नवंबर से शुरू होंगी। मंदिर समिति ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि 12 नवंबर को श्री गणेश जी के कपाट बंद होंगे। 13 नवंबर को आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। 14 नवंबर को खड्ग पुस्तक पूजा और वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा।