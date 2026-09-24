बदरीनाथ में 'म्यूजिक फेस्टिवल' पर विवाद: नाच-गाने और फूहड़ता का प्रदर्शन, धार्मिक मर्यादा भंग होने का आरोप

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। हाल ही में बदरीनाथ धाम में ''अराइवल प्लाजा'' में सेना द्वारा आयोजित फेस्टिवल आयोजन के दौरान नाच गाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। धर्म से जुड़े लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ गायकों की प्रस्तुति पर आपत्ति जताते हुए बदरीनाथ धाम की मर्यादा के खिलाफ बताया है।

कहा कि कुछ गायकों ने गीतों पर नाच-गाने और फूहड़ता का प्रदर्शन किया गया। हालांकि उत्तराखंड के व्यंजन, वेशभूषा और सेना के शौर्य का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। यह कार्यक्रम दो वर्षों से पूरी तरह सेना आयोजित करती है। प्रशासन की भूमिका इस कार्यक्रम में सिर्फ राज्य में विकास को लेकर स्टाल लगाकर लोेगों को विभागीय जानकारी देने तक ही सीमित है।

सभी पुराणों में विस्तार से वर्णन ज्योतिर्मठ के प्रभारी मुकुंदानंद ब्रहमचारी ने बदरीनाथ धाम के आध्यात्मिक माहात्म्य के विषय में सभी पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की संतान के रूप में भगवान ''नर'' और ''नारायण'' का प्राकट्य हुआ।