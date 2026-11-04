Uttarakhand Weather: नवंबर के पहले सप्ताह में दिसंबर जैसी ठंड, बागेश्वर की घाटियों में छाया कोहरा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नवंबर के पहले सप्ताह में ही बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे का असर दिखने लगा है। सामान्य तौर पर घाटी वाले क्षेत्रों में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से कोहरा छाता था, लेकिन इस बार मौसम का रुख पहले ही बदल गया है। बारिश और कोहरे से ठंड भी बढ़ी है।

सोमवार रात कपकोट, दुग-नाकुरी और कांडा क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आकाशीय बिजली चमकने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। मंगलवार सुबह बारिश और ओलावृष्टि के बाद घाटी वाले क्षेत्र कोहरे में ढके रहे। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट में सुबह आठ बजे तक कोहरा छाया रहा। बढ़ती ठंड से लोगों को नवंबर में ही दिसंबर जैसी सर्दी का अहसास होने लगा है।