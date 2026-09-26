उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश का तांडव: रवाईखाल में मलबे से एनएच बंद, पिंडारी ग्लेशियर यात्रा दो दिन के लिए स्थगित

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिले में देर रात से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बारिश के बीच रवाईखाल के समीप पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर आने से गरुड़-बागेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया।

मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मशीनें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटी हैं। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने के कारण यातायात सुचारु होने में तीन घंटे से अधिक समय लग सकता है।

पिंडारी ग्लेशियर यात्रा दो दिन के लिए स्थगित बालीघाट से लोडर मशीनें भी भेजी गईं। सड़क पर मलबे और बड़े पत्थरों की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हटाने में समय लग रहा है। मार्ग के दोनों ओर यात्री और स्थानीय वाहन फंसे हैं। लगातार बारिश और संवेदनशील मार्गों को देखते हुए प्रशासन ने पिंडारी ग्लेशियर यात्रा को दो दिन के लिए स्थगित कर दिया है।