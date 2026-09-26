उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश का तांडव: रवाईखाल में मलबे से एनएच बंद, पिंडारी ग्लेशियर यात्रा दो दिन के लिए स्थगित
बागेश्वर में भारी बारिश के कारण रवाईखाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिले में देर रात से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बारिश के बीच रवाईखाल के समीप पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर आने से गरुड़-बागेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया।
मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मशीनें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटी हैं। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने के कारण यातायात सुचारु होने में तीन घंटे से अधिक समय लग सकता है।
यह भी पढ़ें- आज का मौसम: उत्तराखंड के पांच जिलों में रेड अलर्ट, नैनीताल में रात से लगातार बारिश... आदि कैलास यात्रा रोकी
बारिश की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, ट्रैकरों और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पिंडारी ग्लेशियर यात्रा भी दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। रवाईखाल के समीप भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने के बाद बीआरओ की टीम को मौके पर भेजा गया।
पिंडारी ग्लेशियर यात्रा दो दिन के लिए स्थगित
बालीघाट से लोडर मशीनें भी भेजी गईं। सड़क पर मलबे और बड़े पत्थरों की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हटाने में समय लग रहा है। मार्ग के दोनों ओर यात्री और स्थानीय वाहन फंसे हैं। लगातार बारिश और संवेदनशील मार्गों को देखते हुए प्रशासन ने पिंडारी ग्लेशियर यात्रा को दो दिन के लिए स्थगित कर दिया है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में विदाई से पहले मानसून एक्टिव, दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट...सीएम धामी ने दिए सुरक्षा के निर्देश
प्रशासन का कहना है कि यात्रियों और ट्रैकरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद ही यात्रा के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। बारिश के मद्देनजर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि जिले के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। उन्होंने लोगों से मौसम खराब रहने तक गैरजरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।