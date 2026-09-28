पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग फिर से शुरू, सभी 43 ट्रैकर सुरक्षित

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। बारिश और खराब मौसम के कारण दो दिन रोकी गई पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग सोमवार को मौसम साफ होने के बाद पुनः शुरू कर दी गई। द्वाली तथा फुरकिया में रोके गए ट्रैकरों को सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए गए थे।

वर्तमान में पिंडारी क्षेत्र में देश-विदेश के लगभग 43 ट्रैकर सुरक्षित हैं। मंगलवार को भी मौसम साफ रहने पर ट्रैकिंग गतिविधियों के सामान्य रूप से जारी रहने की संभावना है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक उत्तराखंड के प्रसिद्ध और अपेक्षाकृत आसान हिमालयी ट्रैक में शामिल है, जिसमें सुंदरढूंगा, कफनी तथा पिंडारी ग्लेशियर शामिल हैं। मानसून कमजोर पड़ने के बाद 15 सितंबर से ट्रैकिंग के लिए क्षेत्र खोला गया था, जिसके बाद नियमित रूप से ट्रैकर यहां पहुंच रहे हैं।