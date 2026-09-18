कोट भ्रामरी मेले में मां नंदा के जयकारों से गूंजी कत्यूर घाटी, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। ऐतिहासिक एवं धार्मिक कोट भ्रामरी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को कत्यूर घाटी मां नंदा के जयकारों से गूंज उठी। नांगरा-निशाणों के साथ मां के भक्त मवई गांव से कदली वृक्ष लेकर मंदिर पहुंचे। इससे पहले मंदिर परिसर में मां नंदा अवतरित हुईं।

मां के अवतरित होते ही पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ मां का आशीर्वाद लिया।

परंपरा के अनुसार जखेड़ा और मवई गांव के परिहार खाम के लोग तथा मां नंदा के भक्त नांगरा-निशाणों के साथ मवई पहुंचे और वहां से कदली वृक्ष लेकर कोट भ्रामरी मंदिर आए।

नागनाथ मंदिर में भी कदली वृक्ष के साथ मां नंदा का अवतरण हुआ। इसके बाद मंदिर परिसर में कदली वृक्ष से मां नंदा की प्रतिमा यानी डिकरा का निर्माण किया गया। इससे पूर्व राजस्व विभाग की टीम भगरतोला गांव पहुंची और वहां से मां नंदा के पारंपरिक आभूषण लेकर आई। प्रतिमा को आभूषणों से सजाया गया। इसके बाद परिहार खाम की ओर से मां नंदा की विधिवत पूजा-अर्चना शुरू की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और मां नंदा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। देवी स्तुति से शुरू हुआ सांस्कृतिक मंच, लोकगीतों पर झूमे दर्शक कोट भ्रामरी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी रंग जमा दिया। सांस्कृतिक मंच पर कार्यक्रमों की शुरुआत देवी स्तुति से हुई। लोक कलाकारों ने मां नंदा की स्तुति में गीत प्रस्तुत किए। लोक गायिका रितु लोहिया ने देवी वंदना के साथ अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया।