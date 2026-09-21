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खजान सिंह टंगड़िया का उत्तराखंड सीनियर हाकी टीम में चयन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व

By ghanshyam joshi Edited By: Rahul Chauhan
Published: Mon, 21 Sep 2026 05:35 PM (IST)

बागेश्वर के खजान सिंह टंगड़िया का 16वीं हाकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड हाकी टीम में चयन ...और पढ़ें

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HighLights

  1. खजान सिंह टंगड़िया का उत्तराखंड सीनियर हाकी टीम में चयन हुआ।

  2. वे 16वीं हाकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगे।

  3. लगातार दो बार असफल रहने के बाद तीसरे प्रयास में मिली सफलता।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले के खजान सिंह टंगड़िया ने 16वीं हाकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड हाकी टीम में स्थान प्राप्त किया है। हल्द्वानी में आयोजित प्रदेश स्तरीय ट्रायल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उनका चयन हुआ।

इस उपलब्धि से उनके परिवार, खेल साथियों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह सफलता खजान के लिए विशेष है, क्योंकि इससे पहले वह सीनियर स्तर के ट्रायल में लगातार दो बार असफल रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी और नियमित अभ्यास जारी रखा।

तीसरे प्रयास में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड की सीनियर टीम में स्थान सुनिश्चित किया। अब खजान राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके गांव डोबा के अलावा जिले के खिलाड़ियों में हर्ष है।

उनके चयन पर विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य, दर्जा राज्यमंत्री शिव सिंह बिष्ट, भूपेश उपाध्याय, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र टंगड़िया, गोविंद टंगड़िया, खड़क टंगड़िया सहित क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी। सभी ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए खजान के उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

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