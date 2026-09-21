खजान सिंह टंगड़िया का उत्तराखंड सीनियर हाकी टीम में चयन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले के खजान सिंह टंगड़िया ने 16वीं हाकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड हाकी टीम में स्थान प्राप्त किया है। हल्द्वानी में आयोजित प्रदेश स्तरीय ट्रायल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उनका चयन हुआ।

इस उपलब्धि से उनके परिवार, खेल साथियों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह सफलता खजान के लिए विशेष है, क्योंकि इससे पहले वह सीनियर स्तर के ट्रायल में लगातार दो बार असफल रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी और नियमित अभ्यास जारी रखा।