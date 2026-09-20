बारिश में महके कौसानी के चाय बागान, पांच प्रदेशों से बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक... बस 25 रुपये का टिकट

घनश्याम जोशी, बागेश्वर। मानसून में जब पहाड़ के कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की रफ्तार थमती है, तब कौसानी की वादियां बारिश में और गुलजार रहीं। बादलों की ओट में हिमालय, बारिश के बाद निखरी हरियाली तथा चाय बागानों से उठती खुशबू सैलानियों को लगातार अपनी ओर खींचा।

यही वजह है कि अप्रैल से अगस्त तक 22,696 पर्यटक टी बोर्ड के चाय बागान और फैक्ट्री का रुख कर चुके हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। अप्रैल से जुलाई तक ही 16,696 टिकट बिके टी बोर्ड की चाय फैक्ट्री में अप्रैल से जुलाई तक ही 16,696 टिकट बिक चुके थे।

25 रुपये प्रति टिकट की दर से बोर्ड को 4.17 लाख रुपये से अधिक की आय हुई।

जून में पर्यटकों की आमद सबसे अधिक रही। इस दौरान 7,257 टिकट बिके।

मई में 6,142 और अप्रैल में 2,497 टिकटों की बिक्री हुई।

जुलाई में 800 पर्यटकों ने फैक्ट्री का टिकट लिया।

अगस्त तक यह संख्या बढ़कर 22,696 पहुंच गई। यह भी पढ़ें- कौसानी के चाय बागान मानसून में भी बने पर्यटकों की पहली पसंद, रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंचे

बारिश थमी नहीं, पर्यटन की रफ्तार भी नहीं

मैदानी क्षेत्रों में उमस और गर्मी के बीच इन दिनों पर्यटक पहाड़ों की ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं। बारिश के बाद कौसानी की हरियाली और चाय बागानों का सौंदर्य और निखर उठा है। बादलों के बीच हरे-भरे चाय बागान और ठंडी हवाओं में घुली चाय की खुशबू पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है।

सितंबर में भी कौसानी आने वाले सैलानियों का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 1,800 पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। इससे साफ है कि मानसून भी कौसानी के पर्यटन कारोबार की रफ्तार को पूरी तरह थाम नहीं पाया है। चाय की खुशबू के साथ यादें भी समेट रहे सैलानी कौसानी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए टी बोर्ड का परिसर अब केवल चाय उत्पादन देखने की जगह नहीं रह गया है। पर्यटक यहां चाय बनने की प्रक्रिया को करीब से देखने के साथ चाय बागानों में घूमकर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय आर्गेनिक ग्रीन टी, ब्लैक टी और चाय की अन्य किस्मों की खरीदारी भी कर रहे हैं।