उत्तराखंड के रानीखेत में हरियाणा के पर्यटकों की चलती कार बनी आग का गोला, बची छह जिंदगियां

जागरण संवाददाता, रानीखेत। हरियाणा से बैजनाथ गरुड़ (बागेश्वर) जा रहे पर्यटकों की कार में अचानक लग गई। पीछे से आ रहे एक वाहन चालक ने ओवरटेक कर आगाह किया तो कार सवार छह लोगों की जान बच सकी।

चालक ने तत्काल कार को रोका। सभी लोग बाहर निकले ही थे कि बीच सड़क कार भीषण लपटों से घिर गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार खाक हो चुकी थी।

हाउस नंबर-छह, सेक्टर 14, बंगाली कालोनी करनाल (हरियाणा) निवासी प्रवीण कुमार शाह व परितोष शाह अपने स्वजन के साथ धार्मिक सैर पर निकले।

बीती देर रात वह कार एचआर 05बीजे 7012 से खैरना रानीखेत स्टेट हाईवे पर पिलखोली क्षेत्र पार कर आगे बढ़े ही थे कि वाहन में आग सुलगने लगी। इससे अंजान पर्यटक रानीखेत की ओर बढ़ते रहे। प्रवीण के अनुसार पीछे से आ रहे वाहन चालक ने उन्हें सचेत किया कि कार में आग पकड़ रही है, तुरंत गाड़ी रोक बाहर निकलो।