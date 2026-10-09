बागेश्वर के गरुड़ में खराब मौसम से दो दिन से हेली सेवा बाधित, यात्री हुए परेशान, गुरना-ताछनी-बनकोट मार्ग पर यातायात भी ठप

संवाद सहयोगी, जागरण, बागेश्वर। यहां दो दिन से हेली सेवा ठप होने के कारण हल्द्वानी और देहरादून जाने वाले यात्री परेशान हैं। कत्यूर घाटी में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलधार वर्षा शुरू हो गई।

सुबह भी हल्के बादलों के बीच सूरज लुकाछिपी खेलता रहा। वर्षा, धुंध और कम दृश्यता के कारण उड़ानें नहीं हो सकीं। गुरुवार को मौसम ठीक था, लेकिन हल्द्वानी से हेली नहीं पहुंचा। देहरादून के लिए केवल एक उड़ान भरी गई।