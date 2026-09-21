फरसाली में ब्रेक फेल होने से कार खाई में गिरी, एक की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। शामा रोड पर फरसाली के समीप सोमवार को ब्रेक फेल होने से दिल्ली नंबर की वैगनआर कार सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार पांच लोगों में से एक की मृत्यु हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं।

उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार कार सवार मुनस्यारी से दिल्ली जा रहे थे। फरसाली के समीप अचानक ब्रेक फेल होने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया। हादसे में सरमूली, मुनस्यारी निवासी 49 वर्षीय खीला देवी पत्नी गणेश, 54 वर्षीय रमेश सिंह पुत्र किशन सिंह, 27 वर्षीय भूपेंद्र सिंह तथा 24 वर्षीय चाहत सिंह पुत्रगण स्व. गणेश सिंह घायल हुए। 48 वर्षीय कौशल्या देवी पत्नी रमेश्या सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं थी।