बागेश्वर: उफनती घांघली नदी पार कर रोज स्कूल जा रहे बच्चे, 25 साल बाद भी पूरी नहीं हुई पुल की मांग

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। विकासखंड गरुड़ के छटिया और स्याली गांव के बीच घांघली नदी पर पैदल पुल नहीं होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बरसात में बढ़ जाती हैं।

नदी में पानी बढ़ने पर बच्चों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। नदी का जलस्तर और बहाव अधिक होने पर उन्हें करीब तीन किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।

ग्रामीणों के अनुसार घांघली नदी पर पैदल पुल निर्माण की मांग करीब 25 वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। यह मार्ग क्षेत्र के पांच-छह गांवों के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन का साधन है। स्कूली बच्चे इसी रास्ते से विद्यालय जाते हैं, जबकि महिलाएं खेतीबाड़ी और ग्रामीण रोजमर्रा के कार्यों के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं।