संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा । पहाड़ में सुबह और शाम ठंड बढ़ते जा रही है। घाटी वाले क्षेत्रों में छा रहे कोहरे से व ठंडक में बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पहाड़ में इन दिनों दिन में धूप खिलने से राहत है। वहीं सुबह व शाम की ठंड से लोग परेशान हैं। कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इससे जहां द़़ृश्यता कम हो रही है। वहीं सर्दी, जुकाम, जोड़ों का दर्द व बुजुर्गों में सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं।