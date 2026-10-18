उत्तराखंड की वादियों में जेन-जी का जलवा, पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में जुटीं 500 बेटियां

हेमंत बिष्ट, अल्मोड़ा। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मुहिम में जेन-जी युवतियां भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। दर्पण समिति के माध्यम से वे पौधारोपण, प्लास्टिक मुक्ति, कचरा प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं।

नगर से ग्रामीण क्षेत्रों तक चल रहे इन प्रयासों का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाना और पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ना है। करीब 2011 में शुरू हुई दर्पण समिति वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और वन पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।