उत्तराखंड में अनोखा प्रदर्शन: महिलाएं गाय-बैलों संग धरने पर... अधिकारियों से तीखी बहस

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट। पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों पर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) के धरना प्रदर्शन में तब अफरा तफर मच गई, जब मातृशक्ति बेसहारा गोवंश को लेकर त्रिमूर्ति चौराहा पर पहुंच गई। इससे हाईवे पर जाम लग गया।

छोटे बड़े वाहन जहां तहां फंस गए। मझाने पहुंचे एसडीएम सुनील राज व थानाध्यक्ष से महिला कार्यकर्ताओं की तीखी तकरार हो गई। हंगामे के बीच जल, जंगल व जमीन के मुद्दे पर धामी सरकार की घेराबंदी कर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि भाजपाराज में पहाड़ पलायन की मार से बेजार है।