सुरेंद्र कोली हरिद्वार में बना सदाराम, वॉचमैन से चाय की दुकान तक का सफर... आधार और वोटर आईडी में अलग-अलग नाम

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Surendra Koli Suicide: देशभर में चर्चित निठारी कांड के आरोपित रहे सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में पहचान छिपाकर करीब 15 दिन तक रोशनाबाद स्थित दीपगंगा सोसायटी में नाइट वॉचमैन का काम भी किया।

यहां उसने सभी को अपना नाम सदाराम बताया। नरेला, दिल्ली निवासी धर्मेंद्र कौशिक की मदद से उसने सप्तसरोवर क्षेत्र में चाय की दुकान शुरू की थी। कुंभ में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए वह कुछ कमाई की उम्मीद में दुकान चला रहा था।

आर्थिक तंगी को लेकर परेशान था कोली बताया जा रहा है कि कोली आर्थिक तंगी को लेकर परेशान था। बच्चे के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट दिलाने तक के पैसे नहीं थे। किसी व्यक्ति से फोन पर हुई बहस के बाद भी वह परेशान था। बुधवार शाम धर्मेंद्र कौशिक उससे आखिरी बार मिला था। धर्मेंद्र का दावा है कि उसने कोली को ढाई हजार रुपये दिए थे।