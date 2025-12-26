अरावली का संरक्षण जरूरी, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा हिमालय, दिल्ली और पश्चिमी यूपी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : अरावली पर्वत श्रृंखला से छेड़छाड़ के विरोध के स्वर अब धीरे-धीरे उठने लगे है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की सबसे प्राचीन प्राकृतिक धरोहरों में से एक है, लेकिन आज यह गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है।

विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवित प्राकृतिक प्रणाली है, जिसकी भी उम्र की अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं। वर्तमान में अरावली अपनी वृद्ध अवस्था में है और उसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इसका लगातार क्षरण हो रहा है।