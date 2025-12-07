न बारिश न बर्फबारी, सूखा ही गुजर गया दिसंबर का पहला हफ्ता; काला पड़ने लगा हिमालय

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़ । कुछ वर्ष पूर्व तक दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ही हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हो जाती थी, लेकिन अब मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। दिसंबर माह का पहला सप्ताह गुजरने के बाद भी उच्च हिमालयी चोटियों में हिमपात नहीं हुआ है। इस मौसम में बर्फ से चमकने वाली चोटियां काली पड़ने लगी हैं। निचली घाटियों में वर्षा नहीं होने से जल स्रोतों में जल का स्तर घटने लगा है, जिससे पानी का संकट बढ़ने की आशंका पैदा हो रही है।

एक दशक पूर्व तक दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ही 10 हजार फीट की ऊंचाई तक के इलाके बर्फ से लकदक हो जाते थे, निचले इलाकों में भी अच्छी खासी वर्षा हो जाती थी। समय पर वर्षा होने से गेहूं की बोवाई भी कर ली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिसंबर माह मध्य तक न हिमपात हो रहा है और नहीं वर्षा। इससे सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्रों में गेहूं की बोवाई पिछड़ रही है।

धारचूला तहसील के अंतर्गत दारमा, व्यास और चौंदास घाटियों के साथ ही मुनस्यारी तहसील का मल्ला जोहार क्षेत्र अभी हिमपात से वंचित हैं। हिमपात नहीं होने से ओम पर्वत की चोटी काली पड़ने लगी है। 14 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर रहने वाले जानवर ठंड बढ़ जाने के चलते निचले इलाकों में आने लगे हैं, लेकिन निचले इलाकों में हिमपात नहीं होने से बुग्याल खुले पड़े हैं, जिनमें शिकारियों द्वारा आसानी से आग लगाकर इनका शिकार कर लेने की आशंकाएं बढ़ चुकी हैं।