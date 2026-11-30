संवाद सहयोगी, द्वाराहाट(अल्मोड़ा)। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) से विशेष प्रवेश के अंतर्गत कमीशन प्राप्त कर नगर के होनहार प्रियांशु जोशी भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बन गए हैं। बीते शनिवार को केरल में पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने यह पदवी प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली।

शीतलापुष्कर वार्ड निवासी प्रियांशु ने इंटर तक की शिक्षा द्वाराहाट इंटर कालेज (डीआइसी) से ग्रहण की। एनसीसी कैडेट के रूप में उन्होंने बी सर्टिफिकेट परीक्षा ए ग्रेड से उत्तीर्ण कर हल्द्वानी से स्नातक किया। इसके बाद दिल्ली के एसआरएम इंस्टीट्यूट से एमसीए कर नौ सेना के लिए कमीशन प्राप्त किया। प्रियांशु ने बचपन से ही भारतीय सेना का अंग बन देश सेवा करने का सपना देखा। और अब उसे साकार भी कर लिया है।