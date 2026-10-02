आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पुत्र नीलेश बिष्ट ने लोअर पीसीएस में 13वीं रैंक हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया
अल्मोड़ा के नीलेश बिष्ट, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पुत्र, ने उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की है। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य सिविल एवं अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोअर पीसीएस) में मेधावी नीलेश बिष्ट ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए मेरिट सूची में 13वीं रैंक प्राप्त की है।
यह सफलता केवल एक मेधावी छात्र की जिद और लगन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों और अभावों से लड़कर बड़ा सपना देखते हैं।
नीलेश की माता रमा बिष्ट एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कठिन संघर्षों के बीच अपने बेटे की शिक्षा-दीक्षा को प्राथमिकता दी और आज उसी संघर्ष का सुखद परिणाम सामने आया है।
मूल रूप से उद्यांचल कालोनी मकीड़ी (अल्मोड़ा) निवासी नीलेश शुरू से ही मेधावी रहे। उन्होंने वर्ष 2013 की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में सेकेंड टापर और 12वीं में टाप-10 में जगह बनाकर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कालेज के साथ कुमाऊं का मान बढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रामजस कालेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की।
वहां रसायन विज्ञान में एमएससी के टापर रहे। वर्ष 2022 में सीएसआईआर नेट की परीक्षा रसायन विज्ञान से उत्तीर्ण करने के बाद वह पूरी निष्ठा के साथ सिविल सेवाओं की तैयारी जुट गए। वर्ष 2024 की लोअर पीसीएस परीक्षा में भाग्य आजमाया और सफलता भी प्राप्त की।
पारदर्शी व्यवस्था और नकलरोधी कानून से बदली तस्वीर
यह सफलता धामी सरकार की पारदर्शी नीतियों और युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ''न खर्चा, न पर्चा'' के संकल्प और प्रदेश में सख्ती से लागू किए गए कड़े नकलरोधी कानून ने परीक्षाओं में पारदर्शिता की एक नई पटकथा लिखी है।
नतीजतन, योग्यता के दम पर युवाओं की मेहनत रंग ला रही है। नतीजतन, गरीब परिवारों के होनहार युवा सरकारी सेवा में चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
नीलेश की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं राज्य सरकार ने लोअर पीसीएस परीक्षा के जरिए प्रदेश को 36 नए युवा अधिकारी दिए हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति प्रदान करेंगे।
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