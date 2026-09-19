रानीखेत के बसई गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या, आपसी विवाद में दाव से वार कर ली जान, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रानीखेत। स्याल्दे ब्लाक के बसई गांव में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव में आपसी विवाद के बाद मामला इस कदर गरमाया कि बुजुर्ग ने दाव (दतोइया) महिला के सिर पर दे मारा।

ग्रामीण लहूलुहान हालत में उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, मगर उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार को 66 वर्षीय तुलसी देवी का गांव के ही राजेश सिंह पुत्र दौलत सिंह से किसी बात पर विवाद हो गया।