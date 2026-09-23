बेहड़ से हाथापाई पर भड़के कांग्रेसी, धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, सल्ट। किच्छा विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी तिलक राज बेहड़ से हाथापाई व अभद्रता प्रकरण पर सियासी चिंगारी पहाड़ तक पहुंच गई है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि भाजपाई सत्ता की आड़ में हिंसा पर उतारू हैं और अपराधीकरण को बढ़ावा देने में लगे हैं।

सवाल उठाया कि जब विपक्षी दल के विधायक के साथ मारपीट की जा सकती है तो आमजन कैसे सुरक्षित रह सकता है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर धामी सरकार का पुतला जलाया। कांग्रेसी बुधवार को ब्लाक मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए। धामी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार व अपराधों का बोलबाला तो था ही। अब खुलकर हिंसा के जरिये डर का माहौल बनाया जा रहा है।