उत्तराखंड की बाल मिठाई दिखने में चॉकलेट जैसी, लेकिन स्वाद और कहानी दोनों हैं अनोखे

निर्मला बाेहरा, उत्तराखंड। Bal Mithai Uttarakhand: उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाल मिठाई सिर्फ एक पकवान नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की पांरपरिक संस्कृति का हिस्सा है। चाहे शादी हो या कोई भी त्योहार हर खुशी इस बाल मिठाई के बिना अधूरी है।

चॉकलेट जैसे रंग के भुने हुए खोये और चीनी से बनती है, जिसके ऊपर छोटे-छोटे सफेद चीनी के दाने सजे होते हैं। अब उत्तराखंड में कई जगहों में बाल मिठाई बनने लगी है। यह दिखने में चॉकलेट फज जैसी लगती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह के कोको या चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि अल्मोड़ा क्षेत्र में बाल मिठाई सातवीं या आठवीं सदी में नेपाल से आई थी। आइए जानते हैं इसका इतिहास।